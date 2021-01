Fonseca: “Roma senza soluzioni, gli obiettivi non cambiano”

ROMA - Un derby da dimenticare per la Roma di Fonseca, mai in gara e sconfitta per 3 a 0 per la rete di Immobile e la doppietta di Luis Alberto. Giallorossi tramortiti dal pressing, la velocità e la cattiveria messa in campo dalla Lazio, sempre padrona del gioco. Al termine del match il tecnico Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Nei primi minuti siamo entrati bene. Sappiamo che se sbagliamo contro una squadra come la Lazio poi è difficile recuperare. Dopo i primi due gol la Lazio era tranquilla e noi non abbiamo mai attaccato bene per entrare nella loro linea difensiva. La Lazio è una squadra che si chiude bene, dopo i primi due gol per loro è stato più facile", ha dichiarato a Sky.

Roma, tifosi furiosi: “È vergognoso giocare un derby così. Dov’è la cattiveria?”

C’era possibilità di risolvere l’equivoco tattico sulla marcatura Lazzari-Ibanez?

"Stiamo parlando di questo, è successo con Ibanez in occasione dei due gol: erano due situazioni non di pericolo, controllate. Lazzari ha fatto una bella partita, non abbiamo avuto capacità di cercare soluzioni in quel momento della gara. La partita si riassume in un primo tempo in cui abbiamo subìto due gol che non possiamo prendere".

Prima della partita parlavamo di quanto su quella fascia si potesse decidere la gara, c’è stato un vero mismatch con Lazzari e Spinazzola non ha mai aiutato Ibanez.

"Il primo gol non nasce da una situazione in cui Ibanez ha bisogno di aiuto, così come il secondo gol. Non credo che in questi due gol Ibanez non sia stato aiutato".

I Friedkin delusi all’Olimpico: derby vissuto tra scaramanzia e infortuni

Stasera è mancata la reazione, serviva più coraggio?

"Non credo, penso che il primo tempo abbia deciso la partita. Dopo abbiamo rischiato, la Lazio si chiude molto bene. Ci è mancata la profondità, abbiamo girato il pallone senza trovare soluzioni anche per merito della Lazio che si è chiusa bene. La squadra ha sempre avuto l’intenzione di attaccare, ma senza trovare la profondità per merito dell’avversario".

Stasera avete perso ordine, lasciando campo alla Lazio che lo ha sfruttato bene

"Sì, sappiamo che la Lazio quando ha spazio è molto forte in contropiede. Se stiamo giocando nella metà campo offensiva dobbiamo prepararci meglio quando perdiamo il possesso: abbiamo sbagliato anche in questa fase stasera".

Queste le parole di Fonseca in conferenza stampa.

Pensa di aver sbagliato in occasione del duello Lazzari-Ibanez?

"Penso che i primi due gol sono due situazioni dove non si può sbagliare. Soprattutto sul primo la situazione è sotto controllo. Sappiamo che se sbagliamo così con la Lazio poi loro si chiudono bene. Penso che non è stato un problema tattico. Non possiamo sbagliare queste situazioni. Gli obiettivi della Roma restano gli stessi, abbiamo perso tre punti, ma non cambiano".

Tutte le notizie sulla Roma