Zaniolo, la sorella Benedetta: "Chiusa in una stanza a causa del Covid..."

Nicolò Zaniolo lunedì ha pubblicato un post su Instagram nella quale ha annunciato di essere positivo al Covid; dopo poche ore lo stesso calciatore ha cancellato dal suo profilo l'annuncio della sua positività al Coronavirus: è mistero! A questo punto tutti i tifosi della Roma si chiedono perchè il post sia stato cancellato. In attesa di nuove conferme, sul profilo Instagram della sorellina di Nicolò, Benedetta Zaniolo , compare una stories che sta diventando virale tra i tifosi giallorossi e i più curiosi. Il testo non svela se è lei ad avere il Covid o no ma ha catturato l'attenzione del web.

Ecco cosa ha scritto Bendetta Zaniolo sulla sua pagina Instagram

Nel profilo Instagram della giovane ragazza compare questa stories: "Ci tenevo a specificare delle parole, che potrete leggere e non. Mi sono accorta realmente in questa situazione (chiusa inuna stanza a fare niente a causa del Covid, e sveglia perchè sto una merda) che si deve stare attenti a chi ti è intorno, e soprattutto chi ti ha dato una mano, un aiuto fino a 10 minuti fa. Perchè sono tutti buoni a fare i finti buonisti "grazie mille del sostegno quando vuoi ci sono", perchè non ci sono mai alla fine. Io mi ritengo fortunata perchè ho capito davvero chi mi ama chi c'è sempre per me. Ho capito i valori quali: LA FAMIGLIA, L'AMORE, E L'AMICIZIA (QUELLI VERI). Io per fortuna ho queste tre cose importantissime, e in questo momento ho riscoperto di contarli sulle dita della mano, cosa che non pensavo fosse fino a l'altro ieri dato che io sono troppo buona anche con chi è stronzo con me...."