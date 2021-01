Roma, out Dzeko, Mkhitaryan e Pedro. Ecco la formazione anti Spezia

ROMA - La Roma affronterà la gara più delicata della stagione senza i suoi senatori. Sono stati infatti esclusi dai convocati Dzeko, Mkhitaryan, Pedro, Mirante, Fazio e Juan Jesus. Per il bosniaco ufficialmente si tratta di una contusione, anche la sua mancata convocazione riguarda soprattutto i problemi avuti con Fonseca nel post Spezia. Mkhitaryan ha provato a stringere i denti ma non è riuscito a recuperare dal problema muscolare che lo aveva costretto a uscire dal campo all'85' del match di Coppa Italia, mentre Pedro è alle prese con i soliti fastidi che lo stanno tormentando in questi ultimi due mesi. Mirante e Calafiori sono alle prese con il recupero dalle rispettive lesioni, mentre Fazio e Jesus sono stati esclusi per scelta tecnica.