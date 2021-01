El Shaarawy-Roma, è fatta: domani le visite mediche a Villa Stuart

ROMA -Stephan El Shaarawy torna a Roma. Tiago Pinto ha chiuso per il ritorno in giallorosso del Faraone che domani sosterrà a Villa Stuart le visite mediche di rito prima di tornare a Trigoria e cominciare la sua seconda esperienza in giallorosso dopo quella dal 2016 al 2019. La fumata bianca è arrivata dall'Estremo Oriente, dove Manuel El Shaarawy ha trovato l'accordo con lo Shanghai Shenhua per liberare una volta per tutte il giocatore.

Fonseca e Dzeko, scontro dopo Roma-Spezia: il retroscena El Shaarawy ha lasciato Dubai per tornare in Italia e aspettare l'ok del fratello. Stephan nell'ultimo mese ha seguito nella città degli Emirati una preparazione atletica molto importante, in palestra e sul campo di calcio. Trenta giorni di intensi allenamenti, come se fosse una vera e propria preparazione pre stagionale.