De Rossi, la Roma ricorda il suo esordio. Ecco la sua risposta

La Roma ha celebrato sui social network l'anniversario dell'esordio di Daniele De Rossi con la maglia giallorossa. Il 25 gennaio del 2003 il centrocampista ha esordito in campionato con la maglia giallorossa. La partita era Como-Roma si disputa sul “neutro” del Garilli di Piacenza e per la cronaca finisce 2-0 per i lombardi. Sono passati 18 anni dal giorno del suo battesimo in maglia giallorossa; la Roma gli ha dedicato un bel post sul profilo Instagram del club; la foto di un De Rossi giovanissimo con il testo: "The first of 459..."