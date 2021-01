Dzeko-Fonseca, i tifosi: “Rispetto per il tecnico. Confronto, ma via la fascia”

ROMA - Dzeko-Fonseca, è ancora gelo. La Roma sta preparando il match di domenica contro il Verona senza il suo capitano (o ex) che si sta allenando individualmente , ufficialmente per un problema muscolare. Lo scontro avuto tra il bosniaco e il tecnico ha scosso la piazza giallorossa che tra social e radio ha preso una posizione ben chiara sulla vicenda: "Ha ragione Fonseca, la figura del tecnico può essere messa in discussione dalla proprietà e non dalla squadra. Dzeko è stato irrispettoso, nessuno si deve azzardare ad andare contro l'allenatore subito dopo una partita persa rovinosamente contro il modesto Spezia".

I tifosi non hanno gradito l'ammutinamento della squadra contro Fonseca, con un Dzeko in prima linea a contestare le decisioni del mister e del suo staff: "Una brutta vicenda, nella quale mi schiero con il portoghese - ha ammesso un altro giallorosso in radio -. La dirigenza giustamente ha preso le parti dell'allenatore, per dare un segnale di forza anche allo spogliatoio. Non è nuovo Dzeko a questi comportamenti, adesso ha davvero esagerato".

Ma come risolvere la situazione? Per i tifosi non ci sono dubbi, confronto e patto di non belligeranza fino a giugno: "Ormai mancano pochi giorni alla chiusura del calciomercato, non ci sono i margini per cedere Dzeko e comprare un altro attaccante del suo livello", "Speriamo in una riappacificazione fino a giugno, poi l'addio del bosniaco e un nuovo progetto". Se Dzeko dovesse rimanere, i tifosi hanno imposto una condizione: "Non deve più essere il capitano della Roma. Non ci rappresenta più e dopo il terremoto che ha causato non è più il vero leader della squadra. Fascia a Lorenzo Pellegrini, vero romanista".

