Roma, Allegri e Tiago Pinto nello stesso hotel!

ROMA - Casualità o meno, Tiago Pinto era questo pomeriggio nello stesso albergo di Massimiliano Allegri. Il dirigente della Roma si trova a Milano per trattare con l'Inter lo scambio di prestiti tra Dzeko e Sanchez: questo pomeriggio poco dopo l'ingresso del portoghese è arrivato anche il tecnico cercato e studiato dalla proprietà giallorossa come eventuale successore di Paulo Fonseca. Incalzato dai cronisti sulla vicenda, Pinto ha dichiarato solamente: "Non lo sapevo". Un intrigo che si lega all'operazione tra Roma e Inter, sulla quale il portoghese sta lavorando giorno e notte per riuscire a portarla a termine.