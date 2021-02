Reynolds: "Roma scelta giusta, voglio crescere e giocare"

Come si sente fisicamente? "Sto bene, sono in salute. Sono sempre stato asintomatico durante il Covid. Inizio domani ad allenarmi, per la disponibilità con la Juve vedremo".

Cosa l'ha spinta ha scegliere la Roma e non la Juve? È vero che sarebbe andato al Benevento? "Non vorrei andare nei dettagli. La mia famiglia era contenta dell'interessamento di diversi club, ma sono contento di essere qui alla Roma e di poter giocaree nella prima squadra".

A che punto è il calcio negli Stati Uniti? Lei e McKennie siete riusciti ad approdare in Serie A. Il vostro movimento sta raggiungendo il livello dei campionati europei?

"La MLS sta crescendo anno dopo anno, forse il campionato perfetto per un livello intermedio dove giovani talenti possono iniziare a esprimersi e affermarsi, perché serve tempo per adattarsi al calcio professionistico e lanciarsi poi nei maggiori campionati europei. McKennie è uno dei migliori centrocampisti in circolazione, a riprova che il movimento sta funzionando bene. Sempre più calciatori americani giocano in Europa, così i giovani bambini hanno dei modelli da seguire".

Pensa di inserirsi subito nella prima squadra e giocare?

"Mi ci vorrà del tempo per ambientarmi a un campionato difficile come la Serie A, ma non credo che avrò problemi. Voglio giocare per questo club, vorrei fare qualche presenza prima della fine della stagione".

Quante partite ha visto del campionato italiano? C'è un calciatore al quale si ispira?

"Cerco di vedere più partite possibili dei migliori campionati europei. Mi ispiro in Serie A ad Hakimi e Cuadrado, mi ci rivedo per caratteristiche tecniche".

Ha parlato con Fonseca prima del suo arrivo? Come l'ha convinta a scegliere la Roma e non la Juventus?

"Sì ho parlato con il mister, mi ha detto che era contento del mio arrivo. Il piacere era reciproco. Mi ha ribadito che era la scelta migliore per la mia crescita. Adesso spetta a me ambientarmi per poter trovare un posto in prima squadra, sono sicuro di aver fatto la scelta migliore".

I Friedkin hanno avuto un ruolo diretto per il suo acquisto. Quanto hanno influito nella scelta?

"Ho parlato con Ryan, siamo entrambi texani e questo mi aiuterà ad ambientarmi rapidamente. Alla base della mia scelta c’è il progetto tecnico, avrò la possibilità di crescere, di essere integrato da subito con la prima squadra e accelerare il più possibile il processo di ambientamento".