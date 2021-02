Pagelle Roma-Udinese: Mancini dirompente, furia Veretout

ROMA - Ecco i migliori della partita tra Roma e Udinese vinta dai giallorossi all'Olimpico per 3-0.

Dirompente. Più centrocampista che difensore. Oltre a erogare l’assist per il primo gol, azzanna ogni pallone vagante e gestisce da padrone i meccanismi difensivi.

Veretout 7,5

Incontrollabile. Liberato dall’ansia di difendere, straborda nella metà campo avversaria. Segna di testa l’1-0, ispira il rigore del raddoppio che poi converte in oro con la solita grazia, favorisce tutte le ripartenze del primo tempo. Cala nella ripresa ma va perdonato.

Fonseca (all.) 7

Affidabile come una macchina GT quando il circuito è adatto al mezzo. Il primo tempo della Roma è a tratti spettacolare.

Pellegrini 6,5

La palla che lancia Veretout sul 2-0 è un inno alla genialità geometrica. Il gol invece gli viene tolto dal Var: peccato. Per il resto, si concede qualche pausa quando può permetterselo.

Villar 6.5

Non butta via palloni, anche a dieci metri dalla sua porta. Piace per il grumo di responsabilità di cui si appropria senza confondersi.