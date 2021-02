La Roma ritrova Diawara, alla ricerca delle certezze perdute

Oggi potrebbe avere una nuova chance. Amadou Diawara non gioca dal primo minuto dal 10 dicembre. Tante cose sono cambiate negli ultimi mesi, ha perso il posto da titolare e la fidanzata, cha annunciato l’addio sui social il giorno di San Valentino. Stasera contro il Braga, Fonseca sta pensando di ridargli fiducia, della quale Diawara ha veramente bisogno. E’ stata finora una stagione complicata, condizionata dal Covid, che lo ha costretto in isolamento per un lungo periodo. Ora deve riconquistare posizioni. In questi giorni l’allenatore lo ha provato nell’undici titolare. Villar potrebbe riposare in vista dell’impegno a Benevento, dove la Roma arriverà direttamente domenica mattina.

A centrocampo Fonseca oggi ha due certezze: Villar e Veretout. Pellegrini viene utilizzato più avanti, da trequartista. Cristante gioca spesso in difesa. Negli ultimi mesi Diawara ha fatto molta panchina. Ha dovuto recuperare la condizione dopo essere rimasto fermo quasi un mese per il virus maledetto. Poi qualche errore, che al centrocampista guineano è costato caro. Anche nell’ultima partita giocata da titolare, che regalò la vittoria al Cska Sofia in Europa League. E sempre in quella partita aveva commesso un’altra leggerezza a centrocampo. La Roma era già qualificata e una certa rilassatezza può essere giustificata, ma stasera la squadra giallorossa torna a giocare in Europa League e non si può sbagliare. Diawara non era stato fortunato neppure il 6 febbraio a Torino quando Fonseca lo aveva inserito nel secondo tempo insieme a Dzeko e Perez nel tentativo di riprendere la partita contro la Juventus. Pochi minuti dopo il suo ingresso in campo il centrocampista si perse Kulusevski in occasione dell’autorete di Ibanez.