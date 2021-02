Roma, Borja Mayoral: "Imparo tanto da Dzeko, posso giocare con lui"

BRAGA (Portogallo) - Autore del gol del raddoppio della Roma a Braga, Borja Mayoral si gode la bella prestazione, pur essendo partito dalla panchina stasera in Europa League: “Sono in un buon momento e sono contento di aiutare la squadra, ogni partita che gioco cerco di giocare bene e segnare, se posso lo faccio”, dice a Sky. Nessuna rivalità con Dzeko, che stasera è partito titolare: “lo dico sempre: io imparo molto da Dzeko. Lui ha fatto molto in carriera e cerco sempre di seguirlo, io gioco in maniera diversa perché attacco lo spazio maggiormente, poi è Fonseca che decide chi gioca. Giocare insieme a Dzeko? Secondo me è possibile, non so però cosa ne pensi il tecnico. Questa è una domanda da fare a Fonseca, non posso dire molto”.