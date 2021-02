Fonseca: "Dzeko e Mayoral insieme? Non lo escludo in futuro"

BRAGA (Portogallo) - Paulo Fonseca sorride per il ritorno al gol di Dzeko e per il successo a Braga della sua Roma, che ha ipotecato il passaggio agli ottavi di finale di Europa League: "Dzeko ha giocato molto bene - le parole dell'allenatore giallorosso a Sky - anche Borja Mayoral è entrato bene, abbiamo tutti giocato bene. Il Braga ha qualità , ci hanno creato un po’ di difficoltà attaccando la profondità, ma abbiamo difeso bene perché non sono mai stati pericolosi. Tutta la squadra ha lavorato molto bene difensivamente". Resta un po' di amarezza per gli infortuni di Cristante e Ibanez : "Dobbiamo fare domani una valutazione. Sarà difficile averli per la partita contro il Benevento".

Fonseca: "Dobbiamo migliorare con le grandi"

In campionato la Roma deve fare un salto di qualità contro le big: "Non abbiamo avuto buoni risultati con le grandi squadre, ma abbiamo quasi sempre giocato tutte le partite fuori casa. Ora li avremo in casa, stiamo lavorando per essere più forti con le grandi squadre" dice Fonseca, che non vuole commentare il passaggio della fascia di capitano da Cristante a Mancini (e non a Dzeko), quando l'ex centrocampista dell'Atalanta è uscito per infortunio: "In questa partita il vicecapitano è stato Mancini, come avete visto. Non è importante questo argomento adesso, pensiamo al presente e al futuro. Per noi è importante che Dzeko segni". Sul possibile tandem d'attacco Dzeko-Borja Mayoral, l'allenatore portoghese spiega: "Vediamo in futuro. La squadra sta giocando bene in questo modulo, non sono chiuso a giocare con due attaccanti, ma vorrei avere la situazione in cui possiamo giocare. La squadra sta giocando bene così".