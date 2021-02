ROMA - C'è delusione a Trigoria per il pareggio maturato contro il Benevento, anche per la superiorità numerica maturata agli inizi del secondo tempo. Tra i più delusi c'è sicuramente il capitano della Roma, Lorenzo Pellegrini, che sui social quest'oggi ha commentato lo stop contro la squadra campana: "Siamo arrabbiati, abbiamo buttato due punti che dovremmo per forza ritrovare in uno dei match importanti! Ora testa a giovedì per il passaggio del turno!!".