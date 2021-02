Roma, i convocati per il Braga: c'è Cristante. Dentro tre Primavera

ROMA - Paulo Fonseca ha convocato ventuno calciatori per la partita di questa sera contro il Braga. Il tecnico portghese ritrova Bryan Cristante che ha recuperato dalla lombalgia: mancano invece Fazio, Juan Jesus e Pastore, non iscritti nella lista Uefa. Presenti anche i Primavera Ciervo, Darboe e Tripi, oout per infortunio Calafiori e Santon.