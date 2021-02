Roma, tifosi scatenati: "Carbonara e Villar col Braga". E lui risponde sui social

ROMA - Carbonara a pranzo, partita della Roma e forse anche Gonzalo Villar in campo. Una tifosa si gode una splendida giornata primaverile nella Capitale, festeggiando per l'avvento del match di Europa League contro il Braga e la possibile titolarità del centrocampista spagnolo. "Piccole gioie della giornata di oggi: Carbonara a pranzo, partita della Roma e quindi probabile partita giocata da Villar". Lo spagnolo ha risposto divertito al tweet: “Sembra una bella giornata!“. E chissà se lo spagnolo questa sera verrà schierato in campo dal primo minuto, oppure se Fonseca deciderà di schierarlo a gara in corso visto il delicato match in campionato contro il Milan in programma domenica. Sicuramente questa tifosa vorrebbe vederlo con una maglia da titolare.