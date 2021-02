Stadio Roma, otto anni di battaglie: ecco le tappe del progetto Tor di Valle

ROMA - Dopo 3.313 giorni dall'avvio del progetto, la Roma ha detto addio allo Stadio di Tor di Valle. Quest'oggi il CdA del club giallorosso ha approvato lo stop dell'iter poiché "non sussistono più i presupposti per confermare l’interesse all’utilizzo dello stadio da realizzarsi nell’ambito dell’attuale progetto immobiliare relativo all'area di Tor Di Valle, essendo quest’ultimo progetto divenuto di impossibile esecuzione". La notizia è stata commentata sui social anche James Pallotta che aveva avviato il progetto Tor di Valle: “Sto malissimo per Roma e per la Roma. Qualche coglione (sapete bene di chi parlo) ha rovinato questo grande progetto per tutti. Triste”.