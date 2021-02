Stadio Roma, la Curva Sud risponde a Pallotta: “Sei un clown, stai zitto”

ROMA - Non è più il presidente della Roma da sei mesi, eppure James Pallotta è ancora al centro delle critiche dei tifosi. Questa volta l'ex patron è finito nel mirino delle critiche per una serie di post pubblicati ieri sui propri profili social per commentare lo stop della Roma al progetto stadio di Tor di Valle. Pallotta aveva infatti dichiarato: "Sto malissimo per Roma e per la Roma. Qualche coglione (sapete bene di chi parlo) ha rovinato questo grande progetto per tutti. Triste”. E ancora: "Alcune persone saranno felici oggi", il commento sotto alla foto della contestazione di due anni fa, mentre i tifosi esponevano uno striscione contro lo stadio.