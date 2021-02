Cristante: "Era rigore su Mkhitaryan. Perché non rivederlo?"

ROMA - La Roma perde un altro scontro diretto e resta ancora a secco di vittorie contro le big. Solamente tre punti conquistati su ventiquattro contro le grandi squadre del campionato, la sconfitta contro il Milan ha portato la squadra di Paulo Fonseca al quinto posto in classifica e fuori dalla zona Champions. A nulla è servito il gol di Veretout, i rossoneri sono usciti vittoriosi dall'Olimpico con le reti di Kessie e Rebic. Al termine del match Cristante è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Si vede che è calcio di rigore su Mkhitaryan. Se c'è il Vsr in questi casi bisogna andarlo a rivedere come è successo col Milan", ha dichiarato a Sly.