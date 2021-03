Stadio Roma, Friedkin incontra la Raggi in Campidoglio: le novità

ROMA - L'incontro era in programma venerdì ma è stato anticipato a oggi . Il presidente della Roma Dan Friedkin ha incontrato quest'oggi la sindaca Raggi in Campidoglio per parlare dell'addio a Tor di Valle e aprire un nuovo confronto sulla realizzazione di un nuovo progetto stadio. Il presidente è stato accompagnato dal Ceo Guido Fienga e dal responsabile dei rapporti istituzionali Stefano Scalera: la Roma ha ribadito le ragioni che hanno portato all'abbandono del precedente progetto e ha confermato l'interesse per la realizzazione di un nuovo piano per lo stadio, sottolineando - come nel comunicato - di voler dare vita ad un progetto moderno, ecosostenibile e integrato con il territorio. Proprio per questo sono allo studio diverse ipotesi per quanto riguarda l'area per il nuovo progetto. Da parte della sindaca e dell'amministrazione capitolina c'è stata la disponibilità ad aprire un nuovo confronto per poter realizzare l'impianto per la Roma.