Roma, problema al flessore per Veretout. Il francese fatica a camminare

ROMA - La Roma in ansia per le condizioni di Jordan Veretout che rischia il lungo stop per un problema muscolare. Al quindicesimo del secondo tempo il francese nel tentativo di ripiegare su un contropiede della Fiorentina ha riportato un problema piuttosto serio al flessore della coscia destra. Il giocatore è uscito dal campo dolorante, tanto da non essere in grado di poggiare la gamba sul terreno di gioco. I membri dello staff tecnico della Roma hanno dovuto sorreggerlo per portarlo nello spogliatoio. Nelle prossime ore gli esami strumentali, ma le condizioni di Veretout non inducono all'ottimismo.