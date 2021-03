Stadio Roma, lettera del Comune a Eurnova per la chiusura del vecchio progetto

ROMA - Il Campidoglio ha inviato una comunicazione ad Eurnova e alla Roma con cui di fatto, a quanto apprende l'Ansa, si prospetta l'addio al vecchio progetto dello stadio della Roma a Tor di Valle . Ci sarebbe quindi il via libera a un nuovo progetto, come prospettato in questi giorni dalla Roma tramite il comunicato che poneva fine al progetto Tor di Valle. Nella lettera il Campidoglio chiede ad Eurnova di ottemperare, entro 30 giorni, a tutti gli adempimenti previsti dalla legge sugli stadi, ricordando che la mancata ottemperanza è motivo dell'avvio della revoca del procedimento.

Solamente tre giorni fa Eurnova, la società proponente del progetto insieme a Pallotta, in una lettera (pec) inviata al Comune aveva definito le regioni della rinuncia della Roma “tutte assolutamente pretestuose e palesemente contrarie a buona fede”, sottolineando anche “l’assurdità e la gravità delle richieste della A.S. Roma sul piano giuridico e l’assoluta irretrattabilità degli impegni assunti”.

Ma quali sono le possibili aree per la costruzione dello stadio? Detto che i Friedkin sono pronti a investire quasi 400 milioni per il nuovo impianto (senza ovviamente la parte business park), la Roma prenderà in considerazione tutte le aree possibili nella Capitale. Tor di Valle non è un'ipotesi scartata a priori, poi ci sono Tor Vergata, Bufalotta e Massimina. Difficile prendere il Flaminio per i vincoli della Soprintendenza, mentre per Fiumicino (ipotesi avanzata soprattutto dal sindaco) non bisognerebbe parlare con il Comune di Roma. Chiuso un capitolo durato ben otto anni, la Roma adesso vuole accelerare per riuscire a costruire un nuovo stadio il prima possibile, entro i prossimi cinque anni. Burocrazia permettendo.