Roma, allenamento in vista dello Shakhtar: gli aggiornamenti su Dzeko

ROMA - La Roma si prepara all'atteso match di Europa League contro lo Shakhtar di Luis Castro . La squadra di Paulo Fonseca questa mattina ha tenuto il primo allenamento della settimana sui campi di Trigoria, ancora senza Edin Dzeko e Roger Ibanez . L'attaccante e il difensore non hanno ancora recuperato dai rispettivi infortuni e non potranno far parte del match contro lo Shakhtar.

La Roma tenterà di recuperare entrambi i giocatori per la gara contro il Parma: Fonseca spera di poterli convocare e magari schierarli a partita in corso per aiutarli a riprendere un poì il ritmo partita. Buone notizie invece per Riccardo Calafiori che oggi è tornato ad allenarsi con i compagni.