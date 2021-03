Roma-Napoli, Pedro a confronto col vice di Fonseca dopo il cambio

ROMA - Pedro ancora una volta a confronto dopo la sostituzione. Questa volta non con Fonseca, che non lo ha guardato al momento dell'uscita dal campo per rimanere concentrato sul match, ma con il suo vice. Lo spagnolo dopo la sostituzione è rimasto a parlare platealmente davanti alla panchina per chiedere spiegazioni sul cambio ma anche su qualche disposizione tattica non gradita dall'ex Chelsea. Il colloquio è durato per un paio di minuti, con Pedro piuttosto insoddisfatto della sostituzione e dell'andamento del match.