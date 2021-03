Roma ko, il gesto di Friedkin in tribuna diventa virale

ROMA - Dan Friedkin deluso per il ko col Napoli. E come non esserlo visti i soli tre punti guadagnati su ventisette nei big match. Il presidente della Roma anche contro gli azzurri era all'Olimpico per assistere al match insieme a suo figlio Ryan. Sempre impassibile negli altri match, questa volta durante i minuti di recupero il presidente è stato inquadrato mentre scuoteva la testa deluso. Adesso i tifosi chiedono a gran voce una suo confronto con la squadra per una stagione che rischia nuovamente di essere deludente.