Roma, Zaniolo infiamma i social. Fisico statuario: "Non ci sono giorni di riposo"

ROMA - Manca sempre meno al ritorno di Nicolò Zaniolo in campo. Il talento dalla Roma da una settimana ha ricevuto il via libera dal prof. Fink. per cominciare l'ultimo step della riabiltazione e poter presto tornare a disposizione della Roma. La prossima settimana Nicolò potrebbe aggregarsi alla Primavera, per poi scendere in campo il 10 aprile contro la Fiorentina. Dopodiché avrà un altro controllo e poi potrà tornare a disposizione di Fonseca. Intanto Zaniolo continua a lavorare per farsi trovare pronto e oggi ha pubblicato una foto che sta scatenando i tifosi giallorossi. Tanto lavoro anche a casa, un fisico statuario e un intenso allenamento anche di domenica: "Non ci sono giorni di riposo", ha scritto il ragazzo sui social. I romanisti sono euforici per il suo rientro in campo.