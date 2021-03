Kumbulla è tornato a Roma: "Ho sentito fastidio, ma ci ho giocato sopra"

ROMA - Marash Kumbulla sbarca nella Capitale. Il difensore della Roma ha riportato infatti un infortunio al menisco mentre giocava il match tra la sua Albania e l'Andorra. Kumbulla ha interrotto così il ritiro della nazionale (che oggi ha affrontato l'Inghilterra) ed è tornato a Roma poter sostenere gli accertamenti: "Come sto? Vediamo, non lo so. Non sono preoccupato ma vediamo domani cosa dicono gli esami. È successo nel secondo tempo della partita, ho avvertito qualcosa ma ero caldo e sono riuscito a finire la partita. Poi negli spogliatoi l’ho sentito".