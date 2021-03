Roma, emergenza difesa: ecco le opzioni di Fonseca contro il Sassuolo

ROMA - La Roma ha la difesa ridotta all'osso. Come del resto per quasi tutta la stagione. Sono tanti gli stop dei difensori tra infortuni muscolari, traumatici e Covid. In totale la Roma ha avuto ben 58 stop, trentatré riguardano i difensori. Colpa dei troppi impegni ravvicinati, tra campionato, coppe europee e nazionali. L'ultimo ko è Marash Kumbulla che in campo con la sua Albania ha riportato una distorsione del ginocchio destro con lesione al menisco. Stop di almeno un mese. E così Fonseca è costretto a inventarsi nuovamente la difesa contro il Sassuolo, anche perchè ad oggi ci sono ancora molti dubbi sui giocatori che potranno recuperare per sabato.