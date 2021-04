Pedro: "Vittoria importantissima. Roma unita e con grande mentalità"

ROMA - Festeggia la Roma di Fonseca che questa sera ha espugnato la Johan Cruijff Arena battendo l'Ajax per 2 a 1. Dopo l'iniziale svantaggio, i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato con i gol di Pellegrini e Ibanez , con un risultato più che positivo in ottica ritorno. Al termine del match Pedro è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive.

Che partita è stata?

"Abbiamo fatto una buona partita. Abbiamo commesso un errore ma poi nel secondo tempo abbiamo giocato bene e abbiamo lottato tutti insieme, come una squadra forte e con una grande mentalità. Una vittoria importantissima".

In Europa siete un'altra squadra rispetto al campionato.

"Ogni partita è diversa. Stiamo giocando bene in Europa, dobbiamo continuare così, con quesra mentalità. Sarà una gara difficile al ritorno, ma adesso siamo contenti per questo risultato".

Cosa le è mancato in questi mesi?

"Io mi trovo bene. mi sono fermato per gli infortuni, ma adesso sono tornato con forza e giocando bene. È importante lottare tutti insieme".

Con Fonseca come si trova?

"Sì, Fonseca è un grandissimo allenatore e una buonissima persona. Parliamo molto di calcio, su come possiamo migliorare per vincere".

La sua esperienza in Italia?

"È un campionato competitivo, sono rimasto sorpreso del livello di tutte le squadre. È difficile la Serie A, dobbiamo continuare così e pensare a domenica".