Roma, Pau Lopez: "Il rigore parato ha cambiato la partita"

ROMA - Festeggia la Roma di Fonseca che questa sera ha espugnato la Johan Cruijff Arena battendo l'Ajax per 2 a 1. Dopo l'iniziale svantaggio, i giallorossi sono riusciti a ribaltare il risultato con i gol di Pellegrini e Ibanez, con un risultato più che positivo in ottica ritorno. Al termine del match Pau Lopez è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Quella parata ha cambiato le dinamiche della partita, abbiamo fatto molto bene quello che volevamo, abbiamo preso un gol evitabile, ma sono contento per questa vittoria. Non è finita qui, sarà una partita durissima all’Olimpico. Ancora manca tanto".