Pau Lopez, aria di conferma. L'agente: "Felice alla Roma"

Pau Lopez, le parole dell'agente sul futuro

Ciò non significa che Pau resterà al 100% in giallorosso, ma che a giugno Tiago Pinto farà le dovute valutazioni basandosi sul rendimento del ragazzo e le offerte che arriveranno. Nulla è certo, anche perché lo spagnolo ad oggi non ha intenzione di lasciare la Capitale: "Pau Lopez è molto felice alla Roma, è contento di vestire la maglia giallorossa - ha dichiarato al Corriere dello Sport il suo agente, Alfred Botines -. Adesso è tornato ai suoi livelli, sta crescendo e continuerà a farlo. È concentrato per raggiungere i suoi obiettivi e quelli della Roma. A cominciare dalla partita di domani contro l’Ajax, è totalmente immerso nella preparazione del match e vuole aiutare la squadra a raggiungere la semifinale di Europa League".