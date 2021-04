Fonseca: "Roma, pensa al Cagliari e non al Manchester. Smalling convocato"

ROMA - Ultimo match prima dell'attesa gara d'andata della semifinale di Europa League contro il Manchester United. La Roma di Paulo Fonseca vola a Cagliari per sfidare la squadra di Semplici e ritrovare una vittoria necessaria per avvicinarsi al sesto posto in classifica occupato dalla Lazio. Questo pomeriggio il tecnico portoghese è intervenuto in conferenza stampa per presentare il match.

Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy saranno convocati?

"Stanno bene, si sono allenati in questi giorni con la squadra e saranno convocati. Vediamo se qualcuno può cominciare dal primo minuto ma è una situazione che va gestita con attenzione. Sono contentpo di averli ritrovati".

Dopo le partite di Europa League nel 2021, su 6 sfide sono arrivate 4 sconfitte, 1 pareggio e una vittoria in campionato. Può essere l’elemento che ha pagato la Roma? Può essere un rischio per domani?

"È difficile gestire tante partite, principalmente quando non abbiamo a disposizione tutti i giocatori. Quando giochiamo ogni tre giorni all'inizio della stagione, in questo momento è un'altra, è pesante. Penso che non succeda solo con la Roma, ma anche nelle altre squadre andate avanti in Europa League come Villarreal o Arsenal".

Un anno fa l'esordio di Villar. Che succede a Villar?

"Non è stanco, è difficile mantenere sempre lo stesso livello per un'intera stagione. Gonzalo ha cominciato molto bene, ha avuto un calo di rendimento ma adesso sta nuovamente in crescita".

Montella nell'intervista al Corriere dello Sport ha detto che se uno in rosa ha i calciatori più forti deve pensare solo al risultato, altrimenti serve l'idea. Secondo lei questa Roma ha l'idea?

"Sì, come ho detto sempre abbiamo un'identità. Penso che non sia facile definire così le cose. Ogni squadra ha una situazione diversa".

Spazio a Juan Jesus e Pastore?

"Vediamo domani".

Cristante a centrocampo anche col Manchester?

"È stata una strategia per l'Atalanta, adesso abbiamo il Cagliari poi penseremo al Manchester".

Quanti cambi pensa di fare rispetto all'Atalanta?

"Alcuni".

Come si lavora per mantenere alta la concentrazione prima del Manchester?

"Il Cagliari è in un buon momento. La partita dell'Atalanta ha fatto capire che la squadra è concentrata sul campionato. Domani vogliamo fare una buona partita e vincere anche se non sarà facile".

Questa rosa è attrezzata per competere sia in campionato sia in Europa?

"Non mi piace avere alibi, ma gli infortuni sono una realtà. Abbiamo perso giocatori importanti in determinati momenti della stagione. Con tutti i giocatori avremmo potuto fare di più".