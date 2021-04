Roma, i convocati per Cagliari: ci sono Smalling, Spinazzola, Kumbulla ed El Shaarawy

ROMA - La Roma vola a Cagliari con quattro uomini in più. Fonseca ha infatti ritrovato Smalling, Kumbulla, Spinazzola ed El Shaarawy che sono stati convocati per la trasferta in Sardegna. Ancora assente Zaniolo che si sta allenando con la Primavera, mentre Mirante è rimasto nella capitale per un problema muscolare.