Carles Perez: "Roma, buona partita e concentrati. Ko colpa degli episodi"

ROMA - La Roma è scivolata anche a Cagliari e in questo aprile ha totalizzato solamente sei punti su quindici a disposizione. La squadra di Paulo Fonseca, con tante riserve, ha perso contro i sardi 3-2 dicendo definitivamente addio ai sogni Champions e forse anche alla qualificazione alla prossima Europa League. E adesso il Sassuolo è a soli tre punti di distanza. All-in sulla semifinale di Europa League contro il Manchester per tentare il successo e entrare di diritto in Champions. Al termine del match Carles Perez è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive: "Sono d’accordo con il mister, abbiamo giocato una buona partita. La squadra aveva le idee chiare, eravamo concentrati e con la testa della partita. Purtroppo il risultato è stato determinato da episodi ed errori individuali", ha dichiarato a Sky.