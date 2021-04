Roma, dalla colazione alla riunione tecnica: ecco il programma prima del Manchester

ROMA - Ci siamo, è il giorno di Manchester-Roma . Dopo l'abbraccio dei tifosi a Trigoria da ieri sera la squadra si trova in Inghilterra dove questa sera alle 21 affronterà i Red Devil per la semifinale d'andata di Europa League. È tutto pronto, la squadra oggi è blindata in hotel e carica per la prima delle due gare più importanti della stagione.

La Roma ha organizzato ai minimi dettagli la trasferta in modo tale da non affaticare i giocatori prima del match. Una volta atterrati a Manchester, ieri i giocatori sono stati subito portati nell'albergo che dista trenta minuti dall'aeroporto e venti dall'old Trafford. Questa mattina la sveglia è suonata alle 8.30, anche se in tanti si sono svegliati prima per l'eccitazione di una partita tanto importante. Entro le 9.30 tutti devono aver fatto colazione nella sala ristoro riservata alla Roma per questi due giorni. Dopodiché un rapido risveglio muscolare e qualche ora libera e di tranquillità da trascorrere nelle camere dell'albergo.

Manchester-Roma, ecco il programma della squadra

La squadra pranzerà insieme alle 13, i piatti sono stati studiati e preparati dallo chef della Roma per controllare al meglio tutti i prodotti e la corretta alimentazione a poche ore dal fischio d'inizio della semifinale. Per non tralasciare proprio niente, lo chef e il suo staff si portano in trasferta alcuni prodotti alimentari italiani come l'olio d'oliva, il parmigiano, la pasta e anche salumi. Discorso simile anche per la merenda (molto apprezzata la crostata light dello chef) che dovrà essere abbondante e nutriente: l'ultimo pasto prima della partita. I giocatori tra un pasto e l'altro riposeranno, per poi svolgere con il tecnico e il suo staff l'ultima riunione tecnica prima della partenza per l'Old Trafford. Poi sarà Manchester-Roma.