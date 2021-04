Roma, incredibile a Manchester: tre infortuni in 37 minuti!

ROMA - Un vero e proprio record all'Old Trafford. Non nel risultato del match tra Manchester United e Roma, ma nel numero degli infortuni in un singolo tempo. Una sfortuna incredibile per la squadra di Fonseca che in soli 37 minuti è stata costretta a perdere tre giocatori per problemi fisici. Il primo è Jordan Veretout per un problema al flessore della coscia destra, poi Pau Lopez per un problema alla spalla dopo un tuffo sul tiro di Pogba, infine Spinazzola sempre per un problema muscolare. Inevitabile per la Roma perdere certezze per le uscite dei titolari.