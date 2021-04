Roma, la delusione dei tifosi: "Sciolti come il burro, altro che undici leoni"

ROMA - Tanta amarezza, delusione e rabbia. C'è un mix di emozioni nel tifoso giallorosso che ieri ha visto nel Teatro dei Sogni l'ennesima partita incubo della Roma. La squadra di Fonseca ha infatti perso 6 a 2 l'andata della semifinale di Europa League, una figuraccia che naturalmente i romanisti non riescono a digerire: "Si sono sciolti come il burro al sole, ancora una volta una squadra senza attributi", ha commentato un supporter sui social . "Non ce la faccio più a vivere queste serate da incubo, dopo quella manifestazione d'amore dei tifosi pensavo che potessero stavolta davvero dare tutto in campo e invece hanno preso l'ennesima imbarcata".

"L'ennesima figuraccia, l'ennesima presa in giro per noi tifosi che veramente diamo tutto per questa maglia ma anche per loro. Abbiamo assistito a uno spettacolo indegno". Tra social e radio l'amarezza per questa partita è tanta: "D'accordo gli alibi per i tre infortuni in 37 minuti, e qualcuno ci dovrà anche spiegare come sia possibile, ma proprio in quel momento noi avremmo dovuto vedere dei veri guerrieri e invece abbiamo visto una scolaresca in confusione che vagava per il campo senza capire come risolvere la situazione".

Non esente dalle colpe anche Fonseca: "Questa volta non ha sbagliato la formazione, anche perché era l'unica da mettere in campo. Poi invece ha sbagliato tutto. Nel secondo tempo, in vantaggio 2 a 1 ha chiesto comunque alla squadra di aggredire e avanzare. Ma come è possibile essere in vantaggio all'Old Trafford e prendere un gol in contropiede? Io sono scioccato", ha commentato un tifoso in radio. "È il momento di salutarsi. Fonseca vada via anche adesso, io prendere immediatamente Sarri almeno ha un paio di mesi in più per capire la squadra".