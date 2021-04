Zaniolo, ok la visita di controllo. La prossima settimana la decisione sul rientro

ROMA - Manca sempre meno al rientro in campo di Nicolò Zaniolo. Il talento della Roma questa mattina è stato visitato a Villa Stuart per il controllo della forza nelle gambe. Agli inizi di aprile Nicolò era stato costretto a rallentare il recupero perché il ginocchio operato aveva un 10% di forza in meno rispetto all'altro. Uno stop precauzionale per evitare ricadute e per garantire uno stato ottimale della gamba in vista del suo rientro.