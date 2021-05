Roma, Pellegrini di nuovo papà: è nato Thomas

ROMA - Niente trasferta in Liguria per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma è rimasto nella Capitale per veder nascere il secondo figlio Thomas. L'attesa per i due si è prolungata più del previsto (doveva nascere intorno alle 13), ma il parto si è concluso senza complicazioni. Pellegrini non è partito per Genova e non è riuscito a prendere il volo privato per Genova messo a disposizione della Roma. Thoms è infatti nato nel tardo pomeriggio, Lorenzo è rimasto nella Capitale con la sua famiglia.