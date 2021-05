Roma, i tifosi furiosi: "Ci avete tolto anche la forza di soffrire"

I tifosi furiosi per l'ennesima sconfitta: "Ci avete prosciugati, non ce la facciamo più", il commento sui social. "Ci avete tolto anche la forza di soffrire, una prestazione vergognosa". Tanti infortunati e assenti (Pellegrini è rimasto a Roma per la nascita del figlio), ma i tifosi si aspettavano qualcosa di più da chi era in campo: "La Sampdoria era in vacanza, non ho visto dai giocatori della Roma un briciolo di orgoglio e cattiveria dopo lo scandaloso 6-2 col Manchester". E ancora: "Sono senza parole, avrebbero dovuto dare l'anima e invece si attaccheranno ovviamente agli alibi degli assenti. Non ce la faccio più a vedere questa squadra, non vedo l'ora che termini la stagione", "Mancano ancora le partite contro Inter e Lazio, non oso immaginare cosa vedremo".

C'è chi vorrebbe un cambio allenatore: "Io lo avrei mandato via dopo Manchester, adesso spero che possa fare le valigie domani mattina", scrive un tifoso. "Qui serve un cambio per dare la scossa in queste ultime partite, così le perdiamo tutte", "Con Fonseca non facciamo più tre punti, neanche contro il Crotone. Serve un cambio, anche se io manderei via soprattutto tutti questi giocatori senza carattere".