Roma, Fonseca: "A inizio anno ci davano settimi, al completo potevamo fare di più"

ROMA - La Roma non sa più vincere e adesso rischia di uscire dall'Europa. La squadra di Paulo Fonseca ha perso 2-0 contro la Sampdoria, trovando così l'ottava sconfitta in serie A in questo 2021. Soltanto undici punti raccolti su trenta nelle ultime dieci partite, il Sassuolo è a sole due lunghezze dai giallorossi che potrebbero perdere in queste ultime gare anche la qualificazione alla Conference League. Al termine del match Paulo Fonseca è intervenuto ai microfoni delle emittenti televisive:

La squadra sembra essersi arresa e non riesce a invertire la tendenza di questo periodo.

"Sì, è un momento difficile. Penso che abbiamo fatto un buon primo tempo dopo la sconfitta contro il Manchester, poi abbiamo subìto gol prima del duplice fischio e non abbiamo avuto forze per reagire”. C'è ancora un rapporto tra lei e la squadra?

"Dobbiamo capire il momento difficile. Questa sconfitta col Manchester ci ha creato tanti problemi, è un momento difficile". Sbagliato puntare tutto sull'Europa League?

“Fino a marzo stavamo lottando in campionato e in Europa League, non abbiamo mollato. Il problema è che ci mancano 10 giocatori, alcuni di loro sono difficili da sostituire. È stato difficile gestire marzo con tanti problemi e tante partite, poi è successo quello che è successo”.

I problemi muscolari da cosa derivano?

"Non è un problema d'allenamento perché abbiamo solo tempo per recuperare. Non abbiamo mai tempo per preparare chi rientrava dagli infortuni. A Manchester non avevamo altra possibilità che farli giocare: abbiamo sempre avuto pochi giocatori disponibili". La rosa che ha a disposizione può stare nelle prime quattro?

“Mi ricordo che Sky aveva fatto una previsione e si era detto che saremmo arrivati settimi, era un segnale. Avremmo potuto fare di più, però non abbiamo avuti tanti giocatori, con tutti a disposizione avremmo potuto fare di più”.