Mourinho alla Roma: su Instagram arrivano i like di El Shaarawy e non solo

José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Pochi istanti dopo l'annuncio ufficiale dei Friedkin (leggi: Roma, Friedkin: “L’arrivo di Mourinho un grande salto per diventare grandi”) è arrivato il post su Instagram del nuovo tecnico giallorosso che si siederà in panchina dalla stagione 2021/2022 per i successivi tre anni. Lo Special One ha ringraziato la proprietà giallorossa per l'opportunità: "Ringrazio la famiglia Friedkin per avermi scelto a guidare questo grande Club e per avermi reso parte della loro visione". Il post sulla sua pagina che conta circa 2 milioni di follower in pochi minuti ha ottenuto migliaia di like e tantissimi commenti. Tra i più rapidi a spingere sul tasto 'mi piace' anche El Shaarawy ma anche tanti altri volti famosi e non solo del mondo del calcio.