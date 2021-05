Roma, Pau Lopez si opera sabato. Stop di circa tre mesi

ROMA - Brutte notizie per la Roma, anche in ottica mercato. Pau Lopez sarà infatti costretto a operarsi alla spalle per l'infortunio subito una settimana fa nella semifinale d'andata contro il Manchester United. Sabato pomeriggio il portiere spagnolo verrà sottoposto all'intervento alla spalla sinistra a Villa Stuart: come riporta Sky lo stop previsto per il recupero sarà di circa tre mesi. Non una buona notizia per Fonseca, che sarà costretto a fare a meno del suo titolare nelle ultime cinque partite stagionali, ma neanche per Tiago Pinto che era alla ricerca di un nuovo portiere. Senza però la cessione di Pau Lopez, un altro arrivo (tornerà anche Olsen dal prestito all'Everton) appare molto difficile.