ROMA - José Mourinho si sente già il tecnico della Roma. Dopo il match vinto dai giallorossi contro il Manchester United, ma che non ha regalato la finale di Danzica, lo Special One ha voluto far sentire la sua vicinanza al club e a tutti i tifosi. Mourinho sotto il post social pubblicato della Roma ha pubblicato due cuori, uno giallo e l'altro rosso. Un gesto molto apprezzato e che ha ulteriormente caricato i tifosi in vista del suo arrivo.