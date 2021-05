Fonseca: “Mourinho corretto, mi ha scritto. Un onore allenare la Roma”

Come spiega il blackout in quel secondo tempo? "Senza quello poteva giocarsela per passare. Sì, è difficile da spiegare. Abbiamo perso la semifinale in 45’ minuti. Oggi abbiamo fatto una buona partita, il secondo tempo di Manchester è andato male".

Ci siamo emozionati con Darboe: come lo ha gestito? "Si è allenato spesso con la prima squadra, si stava allenando bene e aveva giocato con la Sampdoria. Ho pensato di farlo giocare oggi, ho avuto qualche dubbio ma è entrato molto bene. Sembrava un giocatore con molta esperienza e fiducia, sono soddisfatto per lui e Zalewski".

Di questi suoi due anni alla Roma cosa porterà via di bello?

"Per me è stato un grande piacere essere allenatore della Roma, sono orgoglioso di aver fatto parte del calcio italiano. Ho imparato molto, quando è così bisogna vedere le tante cose positive per la mia carriera che ho appreso qui. E’ stata un’esperienza difficile, ma molto gratificante".

Con l’Italia è un addio o un arrivederci?

"Non lo so, amo l’Italia e il calcio italiano ma dipende dalle opportunità. Vediamo".