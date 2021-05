Stadio Roma, Fassina: “Friedkin interlocutori più seri rispetto a quelli di prima”

ROMA - Il mondo della politica torna a parlare del famoso stadio della Roma. In attesa di indicazioni del club giallorosso che dovrà trovare un nuovo terreno dopo aver abbandonato il progetto Tor di Valle, Stefano Fassina, Deputato di LEU e Consigliere Capitolino di Sinistra per Roma candidato alle primarie del centro sinistra per il Sindaco di Roma Capitale è stato intervistato nel programma Gli Inascoltabili in onda su Nsl radio: “La responsabilità della situazione che si è venuta a creare è di chi non vuole fare lo stadio ma fare speculazione immobiliare come era ahime il progetto a Tor di Valle. Io sono molto determinato a proporre una soluzione sia per la Roma che per la Lazio, punto a dare uno stadio ai tifosi con il massimo comfort, non mi piacciono le speculazioni immobiliari dobbiamo lavorare tutti insieme e il cambio di proprietà della Roma mi fa ben sperare perché mi sembrano interlocutori più seri rispetto a quelli che c'erano prima".