Fonseca: "Roma, buona reazione. Il mio futuro la prossima settimana"

La partita di stasera ha raccolto tante partite di questa stagione...

"Questa squadra si crea gli stessi problemi. E' difficile capire determinate cose, penso che all'intervallo i giocatori abbiano capito che fosse importante cambiare atteggiamento, aggressività e velocità di circolazione del pallone. Questa squadra ha la possibilità di più".

Anche oggi la Roma ha messo in mostra un approccio mentale negativo: come si spiega questa leggerezza?

"E' difficile spiegarlo. Siamo arrivati qui con la certezza di dover vincere, avevamo preparato bene la partita. E' difficile spiegare quest'atteggiamento. In molte partite la squadra ha reagito dopo aver sofferto. E' soprattutto una questione mentale per me".