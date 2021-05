Stadio Roma, Fienga: “Bene la revoca su Tor di Valle, ora iniziamo nuovo percorso”

Ne ha parlato anche l'amministratore delegato della Roma, Guido Fienga: "Accogliamo positivamente questa decisione della Giunta capitolina che chiude il provvedimento di revoca degli atti sul progetto di Tor di Valle - ha detto in una nota - Restiamo in attesa della decisione finale dell'aula Giulio Cesare affinché possa iniziare un nuovo percorso di confronto con l'Amministrazione di Roma Capitale, la Regione e tutte le istituzioni interessate per realizzare uno stadio verde, sostenibile e pienamente in linea con le esigenze della Città, del Club e soprattutto dei nostri tifosi".