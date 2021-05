Roma, sorpresa a casa Darboe: torta, festeggiamenti e l’adozione

ROMA - Per l'adozione ufficiale servirà ancora un po' di tempo, ma non c'è dubbio che Ebrima Darboe sia già a tutti gli effetti un membro della famiglia Peruzzi. Da quando è arrivato in Italia il diciannovenne gambiano è stato accolto immediatamente come un componente della famiglia, adesso mancano soltanto le ultime carte per ufficializzare anche burocraticamente la sua adozione e l'aggiunta del cognome Peruzzi sulla carta d'identità. Intanto ieri a Marcianò la sua famiglia ha voluto fargli una sorpresa riunendosi e festeggiando tutti insieme il suo compleanno. Tutto in anticipo di una settimana, con torta e regali perché il 6 giugno, quando compirà 20 anni, Darboe sarà impegnato con la nazionale gambiana nelle gare contro Niger, Togo e Kosovo.