Roma, Mourinho studia anche la Formula 1: incontro con Domenicali

ROMA - José Mourinho a lezione anche dalla Formula 1. Non per diventare pilota, ma per studiare qualche strategia da manager leader nel settore dei motori. Lo Special One, grande appassionato della F1 , quest'oggi ha visitato la sede a Londra incontrando il Ceo Stefano Domenicali , ex team principal della Ferrari: "Dopo una gara così drammatica a Baku (grandi colpi di scena, con la foratura di Verstappen è l'ultimo posto di Hamilton, ndr), avevo bisogno di risposte e qualche lezione. Così sono andato a incontrare il numero uno Domenicali nell'impressionante ufficio della Formula 1".

José Mourinho si prepara all'Europeo che vivrà da commentatore televisivo per le emittenti inglesi, ma soprattutto da tecnico della Roma. Qualche giorno fa il portoghese ha dichiarato: "Ovviamente mi concentrerò di più sui miei giocatori della Roma: Leonardo Spinazzola, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante. Ma l’Italia è una squadra con un buon mix di giovani talentuosi e calciatori con più esperienza. Giocatori che sanno come si vince. L’Italia è forte. Roberto Mancini è un tecnico con esperienza, ha trascorso più di 20 anni ad allenare nei miglior campionati al mondo. E’ più che pronto e ha già dimostrato di essere capace durante le qualificazioni. La squadra è migliorata molto con lui. L’Italia ha giocatori talentuosi, con una buona conoscenza tattica, sanno giocare in diversi modi. Mancini sta dando loro più qualità in attacco, ma non hanno perso la loro natura e sanno come competere. Credo questa sia la loro miglior qualità. E’ difficile trovare debolezze. Penso che saranno sempre tra le prime quattro squadre".