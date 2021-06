Roma, chi è Azmoun: il "Messi dell'Iran" con la passione per i cavalli

ROMA - La Bella di Torriglia è una figura popolare legata alla cittadina di Torriglia, nel genovese. Secondo un'antica filastrocca, è colei che "tutti la vogliono, ma nessuno se la piglia". Poi c'è la versione anche romana con la "Sora Camilla", e poi forse c'è la versione iraniana con Sardar Azmoun, attaccante dello Zenit tanto seguito ma alla fine mai comprato. Il "Messi dell'Iran" (soprannome dato dalla stampa iraniana) solo in Italia piace (o piaceva) a Lazio, Milan, Atalanta, Napoli e adesso Roma. All'estero anche tanti club si sono segnati il suo nome (Chelsea, Monaco e Arsenal), ma alla fine hanno sempre virato su altro. Anche il Borussia Dortmund ci sta facendo un pensierino, e questa potrebbe essere l'estate giusta per essere prelevato dalla Russia e portato in un campionato più importante.

Leggi: Mourinho vuole Azmoun se salta Belotti Roma, ecco chi è Sardar Azmoun: il Messi iraniano dello Zenit Ceduto nel 2012 dal Rubin Kazan allo Zenit per 12 milioni di euro, oggi ne vale almeno tredici in più. Il ventiseienne in questa stagione ha realizzato 19 gol e 6 assist in 26 partite con lo Zenit: numeri importanti per un giocatore che si sta definitivamente affermando e che adesso potrebbe essere pronto per il definitivo salto di qualità.